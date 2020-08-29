Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karar kapsamında, sağlık personeli, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar ücretsiz yararlanabilecek. Ayrıca görevli olduğu sağlık kuruluşuna yakın bulunan kamu sosyal tesislerinden yararlanmak isteyenlerle görevli olduğu sağlık kuruluşundan başka bir yere görevlendirilenler, söz konusu tarihe kadar kamuya ait sosyal tesislerde de ücretsiz kalabilecek. AA