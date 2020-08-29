Karar kapsamında, sağlık personeli, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar ücretsiz yararlanabilecek. Ayrıca görevli olduğu sağlık kuruluşuna yakın bulunan kamu sosyal tesislerinden yararlanmak isteyenlerle görevli olduğu sağlık kuruluşundan başka bir yere görevlendirilenler, söz konusu tarihe kadar kamuya ait sosyal tesislerde de ücretsiz kalabilecek. AA
Ulaşım ve konaklama yıl sonuna kadar ücretsiz
29.08.2020 - 02:46 | Son Güncelleme: 29.08.2020 - 02:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık çalışanlarının toplu taşıma hizmetleri ve kamuya ait sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz olarak yararlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete'de yayımlandı.
Etiketler : sağlık çalışanları,toplu taşıma,
727987 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/727987.aspx
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