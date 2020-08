Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

East Anglia Üniversitesinin yaptığı çalışma, daha çok turunçgillerde, meyvelerde ve sebzelerde bulunan C vitaminini bol tüketen yaşlıların iskelet kas kütlesinin daha iyi durumda olduğunu ortaya koydu. 50 yaşın üzerindeki insanlar her yıl iskelet kas kütlesinin neredeyse yüzde 1'ini kaybediyor. Bu kayıp güçsüzlüğe, düşmelere ve tip 2 diyabet gelişimine sebep oluyor. Uzmanlar dengeli beslenen kişilerde vitamin takviyesine gerek olmadığını ihtiyaç duyulan C vitamininin her gün yeterli miktarda sebze ve meyve tüketilerek de sağlanabileceğini belirtiyor.