“Salgının kontrolden çıktığını asla söyleyemeyiz ama tedbirlere uyum noktasında hassasiyet göstermezsek, sonucu farklı olabilir” uyarısı yapan Koca, özetle şunları söyledi:

* Salgın artarak devam ediyor. Virüs her geçen gün daha fazla insana bulaşıyor. Her gün test sayımızı artırıyoruz. Yeni hasta sayımız düşmüyor.

* Türkiye’de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul’u iki kat geçmiş durumda. Ankara’da tedbirleri artırma çabası içerisindeyiz ama şu an sokağa çıkma yasağı gibi bir durum yok.

* İstanbul, Trakya ve Ege Bölgesi’nde ciddi bir artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu’da maalesef artış var.

* Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman gibi bazı illerimizde hızlı hasta artışına bağlı hastane sıkıntısı yaşandı. Hızlı müdahaleyle sorunlar aşılıyor.

* (HES kodu uygulaması): Kitle ulaşım araçlarından sonra, birçok sosyal mekâna girişte de uygulanmak üzere yaygınlaştırılacak.

* HES kodu başarıyla devam ediyor. İzolasyon tedbirine uymayan 153 bin pozitif kişi bu sayede tespit edildi.

* Bilim Kurulunun, futbol müsabakalarının sezonun ilk yarısına kadar seyircisiz oynanması yönünde önerisi var.

* Kısıtlı bir şekilde eğitimin devamı yaklaşımımız var. Hazırlık, birinci, ikinci sınıf ve 8-12 ile ilgili düzenlemeyi gelecek hafta konuşuruz. Daha çok birinci sınıfların alışması açısından ‘2 gün devam, 5 gün okula gitmeme’ şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir.

* (Grip ve zatürre aşısı) Zorunlu kişiler için önerdiğimiz algoritma olacak. Sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum. Geçen yıla göre 3-4 kat tedarik içinde olacağız.

* Şu ana kadar 29 bin 865 sağlık çalışanımız virüse yakalandı. 52’sini maalesef kaybettik.