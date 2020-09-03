“Salgının kontrolden çıktığını asla söyleyemeyiz ama tedbirlere uyum noktasında hassasiyet göstermezsek, sonucu farklı olabilir” uyarısı yapan Koca, özetle şunları söyledi:
* Salgın artarak devam ediyor. Virüs her geçen gün daha fazla insana bulaşıyor. Her gün test sayımızı artırıyoruz. Yeni hasta sayımız düşmüyor.
* Türkiye’de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul’u iki kat geçmiş durumda. Ankara’da tedbirleri artırma çabası içerisindeyiz ama şu an sokağa çıkma yasağı gibi bir durum yok.
* İstanbul, Trakya ve Ege Bölgesi’nde ciddi bir artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu’da maalesef artış var.
* Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman gibi bazı illerimizde hızlı hasta artışına bağlı hastane sıkıntısı yaşandı. Hızlı müdahaleyle sorunlar aşılıyor.
* (HES kodu uygulaması): Kitle ulaşım araçlarından sonra, birçok sosyal mekâna girişte de uygulanmak üzere yaygınlaştırılacak.
* HES kodu başarıyla devam ediyor. İzolasyon tedbirine uymayan 153 bin pozitif kişi bu sayede tespit edildi.
* Bilim Kurulunun, futbol müsabakalarının sezonun ilk yarısına kadar seyircisiz oynanması yönünde önerisi var.
* Kısıtlı bir şekilde eğitimin devamı yaklaşımımız var. Hazırlık, birinci, ikinci sınıf ve 8-12 ile ilgili düzenlemeyi gelecek hafta konuşuruz. Daha çok birinci sınıfların alışması açısından ‘2 gün devam, 5 gün okula gitmeme’ şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir.
* (Grip ve zatürre aşısı) Zorunlu kişiler için önerdiğimiz algoritma olacak. Sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum. Geçen yıla göre 3-4 kat tedarik içinde olacağız.
* Şu ana kadar 29 bin 865 sağlık çalışanımız virüse yakalandı. 52’sini maalesef kaybettik.
Bakan Koca: 1. dalganın 2. pikini yaşıyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından salgına ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
“Salgının kontrolden çıktığını asla söyleyemeyiz ama tedbirlere uyum noktasında hassasiyet göstermezsek, sonucu farklı olabilir” uyarısı yapan Koca, özetle şunları söyledi:
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