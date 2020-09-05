Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre sağlık çalışanlarına koronavirüs salgını nedeniyle ek ödeme yapılacak. Karara göre 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere aile hekimlerine 3 ay boyunca aylık 3 bin TL net ek ödeme yapılacak. Aile sağlığı çalışanlarına ise aylık net 850 TL ek ödeme kararı alındı.
3 ay boyunca aylık 3 bin TL net ek ödeme müjdesi
05.09.2020 - 00:27 | Son Güncelleme: 05.09.2020 - 00:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs salgını nedeniyle aile hekimlerine 3 ay boyunca aylık 3 bin TL net ek ödeme yapılacak.
Etiketler : aile hekimi,koronavirüs,covid-19,
729618 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/729618.aspx
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