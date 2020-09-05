Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre sağlık çalışanlarına koronavirüs salgını nedeniyle ek ödeme yapılacak. Karara göre 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere aile hekimlerine 3 ay boyunca aylık 3 bin TL net ek ödeme yapılacak. Aile sağlığı çalışanlarına ise aylık net 850 TL ek ödeme kararı alındı.