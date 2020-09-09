Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur, zatürre aşısı yaptırmak için vatandaşların aile hekiminden aşının kendisine yapılıp yapılmayacağını öğrenmesi çağrısında bulundu.

İSTAHED Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur, yaptığı yazılı açıklamada, aşının insanlığın hastalıklar karşısında ürettiği en güvenli, en ucuz ve en etkili silah olmaya devam ettiğine değinerek, Covid-19 pandemisi karşısında çözüm beklentisinin de etkin ve kolay üretilebilir bir aşının bulunması ve insanlığın hizmetine sunulması olduğunu anlattı.

Herkese aşı hassasiyetini sürdürme ve pandemi sonrası da hekimlerinin aşı ile ilgili önerilerine uyma önerisinde bulunan Tamur, şu bilgileri verdi:

"Deneme çalışmaları süren ve henüz yaygın uygulamaya geçmemiş olanları saymazsak şu an için koronavirüse karşı uyguladığımız bir aşı yoktur. Halkımızın zatürre olarak bildiği ve bizim ülkemizde çocukluk aşıları içinde rutin olarak uyguladığımız, bir süredir de 65 yaşın üstündeki vatandaşlarımızla belirli risk grubuna dahil hastalarımıza yaptığımız KPA aşısının da koronavirüse karşı bir etkisinin olmadığını, uygulanmasının koronavirüsten bağımsız yapıldığını belirtmek gerekmektedir. Ancak bu aşının zatürre aşısı olarak biliniyor olması ve koronavirüsün de zatürreye yol açabilmesi kamuoyunda bu aşının koronavirus zatürresine de etkili olacağı algısı oluşmuş, bu algı ile halkımız aile hekimlerine aşı yaptırmak için başvurmaya başlamıştır. Bu talebin tümünün karşılanması mümkün değildir. Aşı yapılacak gruplar Sağlık Bakanlığınca belirlenmiştir.

Ayrıca bu başvurular halkımızın gereksiz yere aile sağlığı merkezlerine, yani bir sağlık kurumuna, yani hasta olması muhtemel kişilerin bulunduğu bir yere gelmesine neden olmaktadır. Bu da aslında vatandaşlarımızın koronavirüse yakalanma ihtimalini artırmaktadır."

"TALEP ÜZERİNE AŞI YAPILMAZ"

Tamur, zatürre aşısının corona virüse karşı korumadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Zatürre aşısı herkese yapılmaz, talep üzerine yapılmaz. Zatürre aşısı yaptırmak için aile hekimine gitmeden önce mutlaka aile hekiminizle iletişim kurun ve bu aşının size yapılıp yapılmayacağını, yapılacaksa ne zaman uygun olduğunu aile hekiminizden öğrenip gerekli randevuyu alarak aile sağlığı merkezine, maskenizle randevu saatinizde başvurmanız en doğru yol olacaktır."