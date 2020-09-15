Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Dyson’ın yürüttüğü araştırma salgın başladığından bu yana insanların el hijyeninin önemi konusunda daha bilinçli davrandığını, fakat dünya genelinde insanların yüzde 11 gibi yüksek bir oranın hâlen tuvaleti ellerini yıkamadan terk ettiğini, insanların yüzde 42'sinin halka açık tuvaletlerde ellerini yıkamak konusunda kendini tedirgin hissettiğini gösterdi. Araştırmaya göre ABD’de yaşayan genç erkeklerin yüzde 20'sinin tuvalet kullanımından sonra ellerini yıkamıyor ve bu oran dünyanın geri kalanına göre daha yüksek. Araştırma sonuçları salgından bu yana insanların sadece yüzde 40'ının ellerini yıkarken temel amacının hijyen sağlamak olduğunu ortaya çıkardı.