Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Dünya çapında erken semptomatik enfeksiyonu olan yaklaşık 1.300 hastanın dâhil edildiği çalışma tek doz monoklonal antikorun Covid-19 sebebiyle hastaneye yatışı önleyip önlemeyeceğini değerlendirmek amacıyla yapılıyor. 2020 senesi bitmeden sunulacak ilk sonuçların olumlu olması durumunda 2021’in ilk yarısında antikor tedavisine erken erişimin mümkün olabileceğini açıklandı. Antikor tedavisi, vücudumuzun kendi antikorlarını üretmesini beklemeden dışarıdan antikor vererek Covid-19'a etkili ve anında bir bağışıklık cevabı sağlamayı hedefliyor. Antikor tedavisinin özellikle virüse karşı etkili bir aşı bulunana kadar yüksek riskli kişilerde hastalığın enfeksiyonu önleme ve hastalık şiddetini azaltması hedefleniyor.