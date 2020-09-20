Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saç ekimi operasyonlarında son yıllarda gelişen teknoloji ile oldukça başarılı sonuçlar elde ediliyor. Dr. Mehmet Erdoğan ve Dr. Gökay Bilgin, saç ekiminde dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Saçlara uygulanan losyon veya jöle gibi kimyasalların operasyondan 15 gün öncesinde kullanımının bırakılması gerektiğini belirten Dr. Mehmet Erdoğan ile Dr. Gökay Bilgin, “Bunun yanında aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçların da kullanılmaması gerekmektedir. Eğer hasta sigara kullanıyorsa en az 1 hafta önceden kullanmayı bırakmalıdır. Sigara kullanımı saç ekimi operasyonu sonrasında oluşan yaraların iyileşme sürecini uzatmaktadır. Operasyonu gerçekleştirecek hekime eğer düzenli kullandığınız ilaçlar veya kronik rahatsızlıklarınız varsa mutlaka bildirilmelidir” açıklamalarında bulundu.

Saç ekimi sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Saç ekim operasyonu sürecini ve dikkat edilmesi gerekenlere değinen Dr. Mehmet Erdoğan ve Dr. Gökay Bilgin, “Doktoru tarafından yapılan uyarıları dikkate alarak, operasyona hazır olan danışanlar bekletilmeden operasyona alınır. Saç ekimi operasyonu yaklaşık olarak 6-8 saat sürmektedir. Operasyon sonrasında özellikle ilk 10 gün doktor tarafından verilen talimatlara dikkat edilmesi önemlidir. Bu talimatlara uyulması daha hızlı iyileşme ve başarılı sonuç elde edilmesini sağlayacaktır. Hekiminiz tarafından reçete edilen ilaçların düzenli kullanımı da iyileşme sürecinde önemli rol oynamaktadır. Bu 10 günlük süreyi dinlenerek geçirmek ve vücudu zorlayan hareketlerden kaçınmak gerekir. Danışan kişisel bakımlarını yaparken yine hekiminin uyarılarına dikkat etmelidir. Operasyondan sonra ilk 10 günün, özellikle koronavirüs salgınının olduğu bu dönemde evde dinlenerek geçirilmesini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Alanında dünya çapında tanınan Dr. Mehmet Erdoğan ve Dr. Gökay Bilgin, saç ekimi operasyonlarını İstanbul Avrupa Yakası'nda, Sağlık Bakanlığı'ndan akreditasyona sahip olan özel bir hastanenin içerisinde yer alan saç ekim merkezinde yapıyor. Bünyesinde medikal eğitim alan personelleri barındıran Smile Hair Clinic, bugüne kadar birçok ülkeden saç ekimi operasyonu için gelen hastalarına yaptığı saç ekimi işlemlerinde başarılı sonuçlar elde etti.