Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hastanede çok dramatik sahnelere şahit olduklarını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Buğra Kerget “Buradaki hastalar boğularak yaşıyor, akciğerlerindeki yoğun tutulmadan dolayı oksijen açlığı çekiyor. Eşini dışarı çıkarıp ‘Boğularak yaşamak istemiyorum, lütfen beni entübe edin’ diyen hastam oldu çünkü öleceğini biliyordu. Hasta entübe olduktan sonra vefat etti” dedi. Servisteki hastaların çoğunun Covid-19’u başlarına gelmeden anlamadığını belirten Dr. Ferhan Kerget, sürecin kendileri için de çok sıkıntılı geçtiğini ifade ederek “İşi bırakmak istediğimiz ve tükendiğimiz anlar oldu ama hastaların durumunu görünce vazgeçtik. Bizi en çok insanların sanki dışarıda çok normal hayat varmış gibi hayatlarına devam etmesi ve Covid-19’un sadece hastanedeymiş gibi davranması sıkıntıya koyuyor. Bunlar moral bozukluğuna ve şevkimizin kırılmasına sebep oluyor” diye anlattı. Bu hastalıkta yaş, zenginlik ya da fakirliğin çok da önemli olmadığını belirten Dr. Ferhan Kerget “Burada hayatla ölüm arasındaki gri alandayız. Sabah çok iyi durumda gördüğünüz 40 yaşındaki hastayı, aynı gün içinde kaybedebiliyoruz” dedi.