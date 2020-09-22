Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diğer sınıfların 3 haftalık veriler dikkate alınarak açılması planlanıyor. İlk verilere göre 2 ve 8’inci sınıfların, sonraki üç haftalık duruma göre de üçüncü aşamada 12’nci sınıflar açılacak. Bilim Kurulunun tavsiyelerini dikkate aldıklarını belirten Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “En kısa sürede kademeli olarak yüz yüze eğitime geçmeyi planlıyoruz” dedi. Ayrıca meslek liselerini gerekli sosyal mesafe ve hijyen tedbirleriyle bir an önce başlatmak istediklerini belirten Bakan Selçuk, “İş yeri stajları konusunda ise salgının seyrine göre değerlendirmelerimiz sürüyor” diye konuştu.