Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşlar C vitamini deposu kuşburnu meyvesini toplamak için dağlara akın ediyor. Kış aylarında marmelat ve reçel olarak kahvaltı sofralarında yer almasının yanı sıra çay ve meyve suyu olarak da tüketilen kuşburnu, Bayburt’ta vatandaşlar tarafından dağlardan toplanıyor. Kış mevsiminde tüketilen, ilin ekonomisine de katkı sağlayan kuşburnu soğuk algınlığı ve gribe karşı etkili ve lezzetli olarak yerini alıyor.

Semt pazarlarında da kilosu 5 ila 10 TL arasında satılan kuşburnu bugünlerde yoğun ilgi görüyor.