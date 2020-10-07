Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), koronavirüsün nasıl yayıldığına dair güncellediği kılavuzda virüsün hava yoluyla bulaştığını kabul etti. Hastalığın kapalı mekânlarda iki metreden uzaktaki kişilere de sınırlı şekilde hava yoluyla bulaşabildiği uyarısı yapıldı. Kılavuzda "Şarkı söyleme veya spor yapma gibi ağır nefes alma gerektiren aktivitelerin yapıldığı havalandırması zayıf kapalı alanlar virüs taşıyan parçacıkların havada birikmesine katkıda bulunabilir" ifadelerine yer verildi. CDC, 18 Eylül’de yayımladığı güncellemede, Covid-19'un hava yoluyla bulaşmasının virüsün yayılmasında ana etken olduğu yönündeki açıklamasını ''yanlışlıkla paylaşıldı" diyerek geri çekmişti. CDC, "yanlışlık" diyerek kaldırdığı güncellemenin ardından yayınladığı Covid-19 kılavuzuyla büyük tepki çekmişti. O kılavuzda virüse yakalanmış kişilerle 15 dakikadan fazla temas etmiş olsalar bile hastalık belirtisi göstermeyen kişilerin test yaptırmasının gerekli olmadığı açıklanmıştı.