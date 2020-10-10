Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sıkı denetimi ve hızlı müdahalelerimiz sayesinde salgının hızını kestik” dedi.

Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Kilis sağlık müdürleriyle Adana Şehir Hastanesi’nde bir toplantı yapan Bakan Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları cevaplandırdı. Koca özetle şu bilgileri verdi:

∂ Salgının birinci pikini asıl bu dönemde Anadolu’daki illerimiz yaşıyor.

∂ Türkiye’de şu an vakanın azalmadığı İstanbul dışında hiçbir ilimizin olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.

∂ Erken dönemde yaygın test ve antiviral ilaç uygulamasını başlattık. Bütün bunlarla birlikte yükselen vaka sayıları her geçen gün, özellikle son 2-3 haftadan bu yana azalış gösterdi.

∂ Muhtemelen iki hafta kadar sonra ilk insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak.

∂ (Türkiye’de ilk vakanın şubatta görüldüğü iddiası): Evet bir yayın yapılmış. Bu yayında şubat sehven geçmiş. Bunun doğru olmadığı bilgisini de editör aktardı.

∂ Biz semptomu, yani bulgusu ve testi pozitif olan kişileri ‘hasta’ olarak görüyoruz. Biz ülke olarak, bulgusu olan kişilere test yaptığımızı rehberimizde açık bir şekilde ifade ettik. Bunu da Dünya Sağlık Örgütüne bildiriyoruz.

∂ DSÖ de Türkiye’nin çalışmalarını dünyaya örnek gösteriyor.