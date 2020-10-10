Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

Ayrıca, 2011 yılında reçetelerin yaklaşık yüzde 35’inde antibiyotikler yer alırken 2019’de reçetelerin yaklaşık yüzde 24’ünde antibiyotik yazıldığı tespit edildi. Antibiyotik tüketimi 2011’deki seviyelerde olsaydı, 2013-2019 yılları arasında harcanan para 15,8 milyar TL olacaktı. Çalışmalar sonucunda bu rakam 8 milyar 222 milyon TL’ye çekildi. Ülke ekonomisine 7,6 milyar lira katkı sağlandı. Aile hekimlerinin, sık görülen solunum yolu hastalığı ‘Akut Tonsilofarenjit’ teşhisiyle oluşturulan e-Reçetelerin yaklaşık yüzde 60’ında antibiyotik yer alıyordu. 2019'ta bu rakamda yüzde 45’lik azalma sağlandı.