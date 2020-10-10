Neşra Durmaz ANKARA
Ayrıca, 2011 yılında reçetelerin yaklaşık yüzde 35’inde antibiyotikler yer alırken 2019’de reçetelerin yaklaşık yüzde 24’ünde antibiyotik yazıldığı tespit edildi. Antibiyotik tüketimi 2011’deki seviyelerde olsaydı, 2013-2019 yılları arasında harcanan para 15,8 milyar TL olacaktı. Çalışmalar sonucunda bu rakam 8 milyar 222 milyon TL’ye çekildi. Ülke ekonomisine 7,6 milyar lira katkı sağlandı. Aile hekimlerinin, sık görülen solunum yolu hastalığı ‘Akut Tonsilofarenjit’ teşhisiyle oluşturulan e-Reçetelerin yaklaşık yüzde 60’ında antibiyotik yer alıyordu. 2019'ta bu rakamda yüzde 45’lik azalma sağlandı.