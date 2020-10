Türkiye Gazetesi

Kötü ruh halinin ardında ikinci bir bakışta fark edilecek bir değer olduğunu söyleyen Demirbaş, “İnsan, kötü ruh halinden neden mutlu olmalı? Herkes kendini iyi hissetmediği dönemleri olabilmektedir. Her ne kadar insani bir süreç olsa da kimse bundan hoşlanmaz. Kötü bir ruh halinde insan, huysuz gözlüklerle her şeyi görebilir ve genellikle huysuz iş arkadaşlarından veya arkadaşlarından uzak durmayı tercih eder. Yazar Charles Dickens şöyle demişti, "Dünyadaki hiçbir şey kötü bir ruh hali kadar harika bulaşıcı değildir" ama hiç kimse her zaman iyi bir ruh hali içinde olamaz ve kendini toparlayamaz. Bazen sadece kötü duyguya katlanmak zorundadır insanlar. Kötü ruh hali evrimin bir sonucu mu? ‘Olumlu bir tavırla hayat daha güzeldir insan daha esnek, daha yenilikçi ve daha popüler olur. Her zaman olumlu düşünen (ciddi) bir hastalıktan sonra daha çabuk iyileşir. ’ Bu gibi argümanlarla, son yıllarda "olumlu düşün" dalgası akıllara yerleşti. Hiç şüphe yok iyi bir ruh hali harika bir şeydir. Doğa insana zarar veriyor gibi görünüyorsa, huysuzluk gibi nahoş bir duyguya neden izin versin? Aslında, kötü ruh halinin arkasında ancak ikinci bakışta fark edilebilecek gizli bir değer vardır. Amerikalı antropolog ve Psikolog Paul Ekman'a göre bu altı temel duyguya dayanmaktadır. Neşe, şaşkınlık, öfke, tiksinti, korku ve üzüntü. Duyguların çoğunluğunun olumsuz olduğu fark edilir ve öfke, tiksinti, korku ve üzüntü büyük önem taşır. Tiksinme ve korku gibi duygular bizi tehlikeden korur, öfke iddiamızı güçlendirir ama üzüntü hissinin işlevi nedir?” dedi.

Demirbaş, kötü ruh halinin aslında bir avantaj olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ruh hali kötü olanlar daha üretkendir. Olumsuz bir ruh hali olan kişilerin analitik düşünmede çok daha başarılıdırlar ve ayrıca başkalarını kendi fikirlerine ikna etmede önemli ölçüde daha başarılıdırlar. Bu, ‘kötü huyluların iyi huylulardan deneklerden fazla etkiye sahip olduğu anlamına gelmektedir. Kötü ruh halindeki insanlar işte daha üretken olurlar. Kötü bir ruh hali içinde olan kişi çünkü daha az hata yapar, işte daha konsantre ve iyi bir ruh hali içinde olan birine göre değerlendirmede daha kritiktir, diye yazıyor. Sonuç olarak, kötü bir ruh hali yeni çevresel koşullara daha hızlı adaptasyona yol açar. Dolayısıyla, tatmin edici olmayan durumdan tekrar çıkmak için harekete geçmeye yardımcı olur ve bu evrimsel bir avantajtır. Örneğin, bir yatırımcı yükselen hisse senetlerinin fiyatından şaşırtıcı bir şekilde yararlanırsa, bu gerçek morallerini yükseltecektir. Ruh hali, onu risk almaya daha istekli ve daha iyimser hale getiriyor ve böylece derhal borsadaki mevcut duruma uygun görünen bir yatırım stratejisi izliyor. Hisse fiyatı tekrar düşerse ruh hali değişir ve daha az risk alır, yani daha karamsar olur. Bu nedenle, ruh hali, çevrede hayal kırıklığına uğramış veya aşırı kalabalık beklentilerin o anda ne kadar muhtemel olduğunu yansıtıyor, Evrim sürecinde, insanoğlunun kaprisli olması, değişikliklere daha hızlı adapte olabilmenin kesin avantajına yol açabilirdi. Kötü ruh halini kabul edenler daha rahatlar. Kötü bir ruh halindeyse insan, olumsuz duygulara izin vermenin uzun vadede kendi sağlığı üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu görecektir.

Kötü ruh halini kabul eden insanlar, olumsuz duygularına izin vermek istemeyenlere göre ortalama olarak daha mutludur. İkincisi yalnızca insanı hasta edebilir ve daha fazla strese yol açar.”