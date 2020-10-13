Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hep akıllı telefonlara bağımlılık eleştirilir ama ABD’de California Üniversitesi’ndeki bilim insanları araştırmalarında çok ilginç bir sonuç elde etti: Gençlerin telefonla yaptıkları mesajlaşmalar faydalı. Üniversitedeki araştırmacılara göre gençlerin telefonlardaki mesajlaşma programlarını kullanarak hissiyatlarını birbirleriyle paylaşmaları onların ruh hali ve akıl sağlığına iyi geliyor, streslerini azaltıyor, kalp atış hızlarını da yavaşlatıyor.