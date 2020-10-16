Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırmayı yapan Washington Üniversitesi Sağlık Ölçme ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME), ülkeleri müstakbel salgınlara karşı daha dirençli kılmak için acilen kronik hastalıklara karşı harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Araştırmaya liderlik eden IHME başkanı Dr. Christopher Murray, "Dengesiz beslenme, fazla kalori alımı ve fiziksel aktivite eksikliği gibi sağlıksız davranışları değiştirmeyi başaramıyoruz. Ama her şeye rağmen bu risk faktörlerinin çoğu önlenebilir ve tedavi edilebilir. Bu problemin üstesinden gelinmesi muazzam sosyal ve iktisadi fayda sağlar" dedi.