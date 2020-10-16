Araştırmayı yapan Washington Üniversitesi Sağlık Ölçme ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME), ülkeleri müstakbel salgınlara karşı daha dirençli kılmak için acilen kronik hastalıklara karşı harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Araştırmaya liderlik eden IHME başkanı Dr. Christopher Murray, "Dengesiz beslenme, fazla kalori alımı ve fiziksel aktivite eksikliği gibi sağlıksız davranışları değiştirmeyi başaramıyoruz. Ama her şeye rağmen bu risk faktörlerinin çoğu önlenebilir ve tedavi edilebilir. Bu problemin üstesinden gelinmesi muazzam sosyal ve iktisadi fayda sağlar" dedi.
Koronavirüste 1 milyonu aşkın ölüm: En büyük sebep obezite ve hava kirliliği
16.10.2020 - 12:27 | Son Güncelleme: 16.10.2020 - 12:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs salgını şimdiye kadar dünyada bir milyon 100 binden fazla insanın ölümüne yol açtı. Araştırmalar, bunda en büyük etkenin obezite, kanda yüksek şeker ve dünyanın önemli kısmındaki hava kirliliği olduğunu gösteriyor.
Etiketler : koronavirüs,obezite,hava kirliliği,
739357 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/739357.aspx
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