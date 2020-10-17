‘Teknoloji boynu’ denilen rahatsızlıkta kaslar geriliyor ve boyun ve omuzda sancıya yol açıyor. Rahatsızlık, koronavirüs salgını süresinde iyice arttı. Kadınların yüzde 42’si, salgın sürecinde daha fazla telefon kullandığını söyledi. Güzellik şirketi Prai Beauty tarafından 35 yaş ve üzerinde iki bin kadınla yapılan araştırmada katılımcılar, saatte ortalama 13 kere telefonlarına baktıklarını ifade etti. Şirket yetkilisi Annie Toker, “Boyun ağrıları, son birkaç ayda gözle görülür şekilde arttı” dedi.
Cep telefonunun etkisi:Kadınların yüzde 30’u boyun ağrısı çekiyor
17.10.2020 - 13:32 | Son Güncelleme: 17.10.2020 - 13:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yapılan araştırmalar, sürekli telefona bakma sebebiyle kadınların yüzde 30’unun boyun ağrısından mustarip olduğunu gösteriyor. Bu kadınların dörtte biri boyun ağrılarının özellikle cep telefonu kullanma alışkanlıklarıyla başladığını dile getirdi.
Etiketler : boyun ağrısı,kadın,sağlık,cep telefonu,
739631 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/739631.aspx
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