Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Teknoloji boynu’ denilen rahatsızlıkta kaslar geriliyor ve boyun ve omuzda sancıya yol açıyor. Rahatsızlık, koronavirüs salgını süresinde iyice arttı. Kadınların yüzde 42’si, salgın sürecinde daha fazla telefon kullandığını söyledi. Güzellik şirketi Prai Beauty tarafından 35 yaş ve üzerinde iki bin kadınla yapılan araştırmada katılımcılar, saatte ortalama 13 kere telefonlarına baktıklarını ifade etti. Şirket yetkilisi Annie Toker, “Boyun ağrıları, son birkaç ayda gözle görülür şekilde arttı” dedi.