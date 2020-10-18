Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1’i kanser, 8’i solunum hastalıkları, 5’i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, bu ilaçlardan 63’ünün yerli üretim olduğunu belirtti.

Bakan Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi web sitesinde yeni düzenlemelerin yayımlandığını duyurdu.

“Geri ödeme listesindeki toplam ilaç sayısı 8 bin 862 oldu”

Zehra Zümrüt Selçuk, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen toplam ilaç sayısı 8 bin 862'ye ulaştı.” açıklamasını yaptı.

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Selçuk, “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim” dedi.