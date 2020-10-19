Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Dr. Üstün Ezer, Türkiye'de kanserden 90 bin kişinin öldüğünü söyledi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ezer şunları ifade etti: Tarihe not olsun diye olayın vahimliğini şöyle anlatayım; trafik kazalarında yılda yaklaşık 3 bin 500 kişi ölüyor. Tedbirlerin, yapılan yatırımın haddi hesabı yok. Covid'ten 6 ayda 9 bin kişi kaybettik, alınan önlemlere, feda edilen paraya bakın.

Bu sürede kanserden 90 bin kişi öldü. Ülkemizde her yıl yaklaşık 160 bin, yani günde 400 vatandaşımızı kanserden kaybediyoruz.