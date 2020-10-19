LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Dr. Üstün Ezer, Türkiye'de kanserden 90 bin kişinin öldüğünü söyledi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ezer şunları ifade etti: Tarihe not olsun diye olayın vahimliğini şöyle anlatayım; trafik kazalarında yılda yaklaşık 3 bin 500 kişi ölüyor. Tedbirlerin, yapılan yatırımın haddi hesabı yok. Covid'ten 6 ayda 9 bin kişi kaybettik, alınan önlemlere, feda edilen paraya bakın.
Bu sürede kanserden 90 bin kişi öldü. Ülkemizde her yıl yaklaşık 160 bin, yani günde 400 vatandaşımızı kanserden kaybediyoruz.