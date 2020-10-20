Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedavi olan 58 yaşındaki Hayrettin Çiçekay, bütün ikazlara rağmen evde canı sıkıldığı için kahvehaneye oturmaya gittiğini ve virüsü büyük ihtimalle oradan kaptığını belirterek, "Covid-19 salgını yokmuş gibi davrandım bugün cezasını çekiyorum. Bu hastalığa yakalanmadan önce tedbirimi almam gerekiyordu. Şikâyetlerim saymakla bitmiyor. İştahım yok, midem bir şey almıyor, göğsüm sıkışıyor, nefes alamıyorum, öksürüyorum, ağrılarım sırtıma vuruyor. Bu hastalık beni bitiriyor” dedi.

Hastanede tedavisi süren 56 yaşındaki 4 çocuk annesi Şadiye Dayan ise şiddetli baş ağrısı ve solunum sıkıntısı şikâyetiyle hastaneye başvurduğunu aktararak, “En büyük sıkıntım nefes alamamak. Aynı zamanda akciğer embolisi hastalığım var. Oksijen yardımıyla nefes alabiliyorum. Nefes alamadığım an bana 'tüm varlığını bize ver sadece bir kere rahat nefes al' deseler tüm varlığımı o tek nefes için veririm” diye anlattı. AA