Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hastalığın özellikle kalça omurga ve el bileğinde oluşuğunu anlatan Dr. Başar, “Âdeta içi boşalan kemikler hafif bir travma sonucunda bile kırılabilir. Tiroit hastalıkları, diyabet, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları, uzun süreli alkol kullanımı, uzun süreli kortizon, anti epileptik ilaçlar, antiasit kullanımı, kronik böbrek hastalığı kemik erimesi için risk faktörüdür” dedi.

Kemik erimesini engelleyerek sağlıklı kemik yapısına sahip olmak için de önerilerde bulunan Uzm. Dr. Ayşegül Başar, “Süt, yumurta, somon balığı, koyu yeşil sebzeler bol tüketilmelidir. Proteinden zengin beslenilmeli ve düzenli egzersize de önem verilmelidir” diye konuştu.