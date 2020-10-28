Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüste salgının başlangıcı olan mart ayı rakamlarına her geçen gün yaklaşırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'la ilgili birtakım verileri açıkladı. Bakan Koca "İstanbul'da özellikle son 1 hafta içinde vaka artış oranı yüzde 62 oldu. Birçok ilçede ciddi yükseliş gösteren vaka sayıları yüzde 29'dan yüzde 123 arası oranda arttı" dedi.



BAKAN KOCA 8 İLÇEYİ SAYDI

Bakan Koca, "İstanbul'da özellikle son 1 hafta içinde vaka artış oranı yüzde 62. Birkaç ilçeyi söyleyeyim, Büyükçekmece yüzde 123, Sarıyer yüzde 120, Bakırköy yüzde 104, Bayrampaşa yüzde 98, Kağıthane, Tuzla, Sancaktepe, Beykoz şeklinde gidiyor. İlçelerde yüzde 29'dan yüzde 123 arası artış söz konusu. Türkiye'deki hasta sayısının yüzde 40'a yakınının İstanbul'da olduğunu söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.



İSTANBUL'DA NEDEN BU KADAR ARTIŞ OLDU?

Sorulan "İstanbul'da son 1 haftada niye bu kadar artış oldu?" sorusu üzerine Bakan Koca, "İstanbul dünyanın 14. nüfus yoğunluğu olan kenti. Dünyadan gelenlerle birlikte 20 milyondan bahsediyoruz. Mutasyonla ilgili olarak çalışma için söylüyorum. Mutasyon daha çok bulaştırıcılığı arttırması şeklinde karşımıza çıkıyor. Daha önce 15-20 dakikada bulaşan virüs artık d ha kısa sürede bulaşma özelliği söz konusu. Son dönem dikkat ettiğimizde diğer illerimiz için aynı şeyi söylüyorum virüsün bulaştırıcılığı daha çok arttı. Maske, mesafe ve el hijyenine dikkati söylüyoruz, kalabalık ortamlardan mutlaka kaçınmamız gerekiyor. Bir araya gelmemizde 6-8 kişi fazla olmamasına dikkat etmeliyiz. Eskisine göre daha fazla bulaştırıcılığı oldu. Uçuşlarla ilgili HES uygulamasını yaygınlaştırıyoruz. Her geçen gün HES uygulamasını daha da yoğunlaştıracağız. 16,5 milyon vatandaşımızın tedbirlere hassasiyetle uymasını bekliyoruz. Bizim hareketliliğimizi en az üçte bir azaltmamız gerekiyor" dedi.