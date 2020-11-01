Bu tedavide midedeki yağ asitlerinden alınan kök hücreler laboratuvarlarda işlenerek hastanın kafa derisine enjekte ediliyor. Denemelerde bu yöntem saç dökülmesini önlemekle kalmadı, yeniden saç çıkmasını da sağladı. Kerastem adı verilen tedavi, 2017’de İspanya, ABD ve İngiltere’den bilim adamları tarafından geliştirildi ve 9 hasta üzerinde denendi. 6 ay sonra hastaların saçlarında ortalama olarak üçte bir oranında, bir hastada da yarı yarıya artış görüldü. Bu sene şubat ayında yöntem saç dökülmesi erken safhada 71 hastada da denendi ve yine son derece etkileyici sonuçlar alındı. Tedavi için son denemelerin yapılması planlanıyor ama ABD’de bazı klinikler astronomik fiyatlarla bu tedaviyi uygulamaya başladı bile.
Bir problem tarih mi oluyor? Mide yağından kelliğe çare
01.11.2020 - 18:05 | Son Güncelleme: 01.11.2020 - 18:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Günümüzde erkeklerin en büyük problemlerinden biri kellik. Henüz deneme safhasında olan sıra dışı bir tedavi yöntemiyle bu problem tarih olabilir.
Etiketler : mide yağı,kellik,saç,
743421 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/743421.aspx
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