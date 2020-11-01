Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu tedavide midedeki yağ asitlerinden alınan kök hücreler laboratuvarlarda işlenerek hastanın kafa derisine enjekte ediliyor. Denemelerde bu yöntem saç dökülmesini önlemekle kalmadı, yeniden saç çıkmasını da sağladı. Kerastem adı verilen tedavi, 2017’de İspanya, ABD ve İngiltere’den bilim adamları tarafından geliştirildi ve 9 hasta üzerinde denendi. 6 ay sonra hastaların saçlarında ortalama olarak üçte bir oranında, bir hastada da yarı yarıya artış görüldü. Bu sene şubat ayında yöntem saç dökülmesi erken safhada 71 hastada da denendi ve yine son derece etkileyici sonuçlar alındı. Tedavi için son denemelerin yapılması planlanıyor ama ABD’de bazı klinikler astronomik fiyatlarla bu tedaviyi uygulamaya başladı bile.