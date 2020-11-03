Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Türkiye'de 26 bin hastanın organ nakli için sıra beklediği düşünüldüğünde gerek bağış gerekse nakil süreçlerinin sekteye uğramasının hastaların hayatına mal olduğunu vurgulayan Erk, “Salgın sebebiyle hem bağışlarda hem nakil ameliyatlarında azalma var. 2020 yılının ilk altı6 ayında toplam böbrek nakli sayısı 1.062’dir. Bu nakillerin yüzde 80'i canlı vericiden, yüzde 20’si ise kadavra vericiden yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2020 Ekim ayı sonu toplam böbrek nakli sayısı 2.029’dur. Bu nakillerin de 233’ü kadavra donörden gerçekleşti. Ülkemizde kadavra organ bağışında azalma görülüyor” dedi.