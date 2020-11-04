Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havai fişek gibi görüntülerin elde edildiği çarpıcı fotoğraflarda dört bir tarafa su parçacıklarının yayıldığı görüldü. Klozetteki suyun birkaç kere sifon çekilmesinde bile zararlı patojenler ihtiva ettiği göz önüne alınınca, sudaki mikropların yayılmasının ciddi sağlık problemi teşkil ettiği bildirildi. Sifon çekilince koronavirüs partiküllerinin de yayılabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, bu sebeple klozet kapaklarının sürekli kapalı tutulması gerektiğini ifade ettiler. Yapılan araştırmalar insanların yüzde 55’inin tuvaleti kullandıktan sonra klozet kapağını açık bıraktığını gösteriyor.