Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medya takip kurumu Ajans Press, Koronavirüsün medya karnesini çıkardı. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 10 Mart'tan günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, Covid-19 tüm zamanların en çok konuşulan başlığı olma özelliğini hala sürdürüyor. Ajans Press'in dijital arşivinden yapılan araştırmaya göre Koronavirüs ile alakalı yazılı basında çıkan haber adedi 1 milyon 509 bin, online mecralarda 42 milyon 402 bin, TV kanallarında ise 1 milyon 947 bin haber çıkışı tespit edildi.

1 ayda 12 milyona yakın yeni vaka

Ajans Press'in, gisanddata ‘COVİD-19 Sistem Bilimi ve Mühendislik Merkezi (CSSE) Küresel Durumları' verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyadaki COVID-19'lu toplam vaka sayısı 47 milyon 404 bin 173 olarak güncellendi. Bu rakam 6 Ekim ile kıyaslandığında Koronavirüse yakalanan toplam vaka sayısının o dönemde 35 milyon 415 bin 29 olduğu gözlendi. Veriler anlık olarak artarken, şu an Türkiye'deki güncel vaka sayısının 382 bin 118 olduğu saptandı. Böylelikle Türkiye'nin COVID-19'lu kişi sayısı ile dünyada 25'inci sıraya gerilediği kaydedilirken, ilk üçte yer alan ülkeler; 9 milyon 382 bin 617 ile ABD, 8 milyon 313 bin 876 ile Hindistan, 5 milyon 566 bin 49 ile de Brezilya olarak gözlendi. Bugüne kadarki toplam ölüm sayısı ise 1 milyon 213 bin 735 olarak tespit edildi.