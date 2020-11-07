Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Oyuncu Açelya Elmas’a 2003’te konulan lenf kanseri teşhisi, genç oyuncunun hayatını değiştirdi. Bir yandan oyunculuk hayatını sürdürürken bir yandan da kanserle mücadele eden Elmas, kanserden dört defa kurtulmayı başardı. Bu süreçte iki defa ilik nakli operasyonu geçiren Elmas, şimdi kendisi gibi kanser hastalarına umut verebilmek için pandemi sebebiyle ara verdiği eğitimlerine online platformda devam ediyor.

ÇALIŞARAK HAYATA BAĞLANDI

Lenf kanseri olduğunu çekimleri Ayvalık’ta süren “Kurşun Yarası” adlı dizide oynadığı sırada öğrendiğini ve hemen kemoterapiye başlandığını söyleyen Elmas, “Doktorum İstanbul’da kalmamı ve dinlenmemi istedi ama ben setimi bırakamadım, işimin başında olmak istedim. İki seneye kadar hiç yürüyemediğim hâlde setimi bırakmadım. Bu, tedavim sürerken benim hayata tutunma şeklimdi” dedi. Kanserle savaşmayı başardıktan sonra umut verebilmek için kanser hastası çocuklarla ve aileleriyle görüştüğünü belirten Elmas, “Bu hastalığı dört defa atlattığım için onları en iyi anlayan benim. Lösemili çocuklara tiyatro dersleri veriyorum. Bazılarına yaşam koçluğu yapıyorum” diye anlattı.