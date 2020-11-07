Enfekte birindeki öksürük ya da hapşırık durumunda büyük virüs parçaları (bilgisayar animasyonlarında kırmızıyla gösterildi) yer çekiminin etkisiyle daha kısada yere düştü. Ama bu parçalar, boyu 1.60’tan küçük olanların üzerine ya da elbiselerine yapıştı. Araştırmacılar, bundan dolayı özellikle çocuklar ve diğer kısa boyluların diğer insanlarla sosyal mesafelerinin uluslararası kabul gören 2 metreden daha fazla olması gerektiğini ifade ettiler.
Araştırmada ilginç sonuç: Kısa boylularda koronavirüs riski daha fazla
07.11.2020 - 14:21 | Son Güncelleme: 07.11.2020 - 14:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Singapur Bilim, Teknoloji ve Araştırma Kurumu’ndaki bilim adamları, yaptıkları araştırmada, Covid-19’a yakalanmış birindeki virüs parçalarının kısa boylu olanlara bulaşma riskinin uzun boylulara göre daha fazla olduğunu tespit etti.
Etiketler : Singapur Bilim,Teknoloji ve Araştırma Kurumu,singapur,kısa boy,covid,
744870 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/744870.aspx
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