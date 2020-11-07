Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enfekte birindeki öksürük ya da hapşırık durumunda büyük virüs parçaları (bilgisayar animasyonlarında kırmızıyla gösterildi) yer çekiminin etkisiyle daha kısada yere düştü. Ama bu parçalar, boyu 1.60’tan küçük olanların üzerine ya da elbiselerine yapıştı. Araştırmacılar, bundan dolayı özellikle çocuklar ve diğer kısa boyluların diğer insanlarla sosyal mesafelerinin uluslararası kabul gören 2 metreden daha fazla olması gerektiğini ifade ettiler.