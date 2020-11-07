Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hastalık belirtisi göstersin ya da göstermesin şehirdeki 500 bin kişilik nüfusun tamamının testten geçirilmesi planlanıyor. Test yaptırmak üzere uzun kuyruklar oluşması bu uygulamanın doğruluğuna dair eleştirilere yol açtı. Hasta olanlarla olmayanların aynı kuyrukta saatlerce beklemesi 'hastalığa davetiye' olarak değerlendirildi. Fotoğrafçı David Colbran, “Rezalet. Kuyrukta bekleyenlerin belki yarısı semptom gösteriyor. Kuyruğa sağlıklı giren hasta çıkar” dedi.

Profesör Allyson Pollock liderliğindeki bir grup akademisyen de bu uygulamanın ülkeye maliyetinin büyük olabileceği uyarısında bulundu.