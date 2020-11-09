Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüzde 22,4’lük ölüm oranı, kanseri olmayan Covid-19 hastalarına göre 273 kat fazla. Milli Kanser Enstitüsü Dergisi’nde yayımlanan araştırmaya göre akciğer ve kan kanseri hastalarında koronadan ölme riski daha da yüksek. Covid-19 ve akciğer kanserinin birlikte görüldüğü hastalarda hayatta kalma ihtimali yüzde 67,1. Kan kanserinde ise bu ihtimal yüzde 65,8.

Imperial College London’da araştırmaya liderlik eden Profesör Justin Stebbing, “Kanserli hastalarda Covid’den yüzde 22,4’lük ölüm oranı gerçekten çok yüksek. Bunu mutlaka aşağılara düşürmemiz lazım. Bunun için, durumu kritik olanlara tedavide öncelik vermemiz gerekiyor” dedi.