Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aşı haberinin son derece umut verici olduğunu ifade eden Sağlık ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Onur Başer "Her ne kadar açıklanan veriler firmanın verileri olsa ve hakemler tarafından denetlenmemiş olsa da Pfizer, en kısa sürede acil onay için Federal Sağlık Örgütü’ne başvurmaya hazırlanıyor. Federal Sağlık Örgütü 2 aylık bir yan etki izleme süresi isteyecektir, yıl sonuna doğru da aşının onaylanacağı öngörülüyor. Bununla beraber Moderna firmasının aşısı da yolda. Aşı için güzel haberler gelirken, ülke olarak gereken hazırlıkları yapmalıyız" dedi.

-70 DERECE SOĞUTUCU

Aşının dağıtımı ve aşıya ulaşım problemlerinin bu aşamada çok önemli hale geleceğini dile getiren Prof. Başer, şunları söyledi: "Sadece ABD’de 300 milyon doza ihtiyaç bulunuyor, aşı risk gruplarına göre ayrım yapılarak öncelikler belirlenecek. Aşının taşınması ve depolanması için -70 derecelik soğutuculara ihtiyaç duyulacak ve her paket 1000 ila 5000 doz içerecek. Türkiye’nin grip aşısındaki durumu yasamaması için altyapı tesislerini, sipariş miktarlarını ve kaynaklarını şimdiden planlaması gerekiyor. Her aşı paketi, GPS’li termal araçlarla muhafaza edilerek nereye ulaştıklarının kontrol edilecek. Paketler ulaştığında ultra soğuk dolaplarda 6 ay korunabilecek ve buzdolabına alındığında 5 gün içinde kullanılmaları gerekiyor. İki doz gerektiği için aşıların ulaştırılmasına ve saklanmasına ilişkin organizasyon şimdiden yapılmaya başlanmalı. Örneğin aşı nakliyesinde kullanılacak kuru buz torbalarına çok büyük talep olacak."