Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Amerikan Kalp Derneği’nin sürmekte olan online kongresi’nde araştırmacılar, vücut tarafından üretilemeyen ancak besinlerle alınabilecek olan omega-3 yağ asitlerinin kardiyovasküler riski azaltmadığını buldu. Bu çalışmayı yorumlayan Türk Kardiyoloji Derneği Lipit ve Ateroskleroz Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Öner Özdoğan, bu sonucun aslında 2 yıl önce yapılan araştırmalarda ortaya çıktığını belirterek, piyasada satılan her Omega-3’ün kalp sağlığına olumlu etki sağlamadığını belirtti. Prof. Dr. Özdoğan “DHA ve EPA olmak üzere iki tür Omega-3 var. Sonuçları Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin kılavuzlarına giren çalışmaya göre sadece yüksek riskli hastalarda günde 4 gram alınan EPA türü Omega-3 kalp hastalıkları riskini düşürüyor. Bu da piyasadaki herhangi bir ürünle günde bir iki tane alarak elde edilebilecek bir fayda değil. Kalp sağlığına faydası olması için EPA türü Omega-3’ü. sabah 2 gram, akşam 2 gram olmak üzere çok yüksek dozlarda almak gerekiyor. Omega-3 tüketimi ile ilgili bilgi kirliliği var” dedi.