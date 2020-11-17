"Korona yayılımı artıran iki tehlikeli grup"

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir dahil olmak üzere Türkiye’nin çoğu ilinde koronavirüs salgını artıyor. Sosyal mesafe ve maske, virüsten korunma konusunda en büyük önem olarak ortaya çıkarken, bazı vatandaşlar ise buna dikkat etmiyor. Sağlık çalışanları bu dönemde çok fazla çalışarak vatandaşları virüsten kurtarma konusunda ellerinden geleni yaparken, bu süreç içerisinde de fazla yorularak ‘can mücadelesi’ veriyorlar. Sağlık çalışanları, virüsün hafife alınmaması gerektiğini söylerken, kendilerine yardımcı olabilmesi için dikkat edilmesi gerekenleri anlatıyorlar.

Korona virüsün (Covid-19) Türkiye’de görülmesinin ardından en yoğun şekilde çalışan hastanelerden biri olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bulunan yoğun bakımda pozitif hastaların tedavileri devam ediyor. Her geçen gün vakanın arttığı Eskişehir’de doktorlar uyarılarda bulunuyor. Son zamanlarda vatandaşların ‘Ben ayakta atlatmışımdır’ şeklindeki düşüncesinin yanlış olduğunu belirten yetkililer, hastalığa karşı herkesin kendi önlemini alması gerektiğini belirtiyorlar. Hastalığın ağır semptomlarının olduğuna dikkat çekilirken, vatandaşların maskesiz dolaşmaması ve sosyal mesafeye dikkat etmesinin önemine vurgu yapıldı.

Yoğun bakım ünitesindeki doktorların ve gelen hastaların Koronanın ciddiyetini bildiğini aktaran Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (ESOGÜ) Başhekimi Profesör Dr. Muhammed Evvah Karakılıç, zaman içerisinde sağlık çalışanlarının çok yorulduklarını ifade ederken, temas ne kadar az olursa sağlık çalışanlarının da o derece korunacağını söyledi. Başhekim Karakılıç, “Diğer hastanelerimizde olduğu gibi Osmangazi Üniversitesi Hastanesi’nde de ciddi bir artış oldu ve hep birlikte bununla mücadeleye başladık. Tüm doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık personellerimiz canla başla bu konuda gayret sarf ediyor. Bu noktada vatandaşlarımızdan özel bir ricamız var. Herkes bu kadar çabalarken sosyal mesafeye, maskeye ve diğer hijyen kurallarına özellikle uymalarını rica ediyoruz. Çünkü herkes çok çalışıyor, hastalarımızı bir an önce iyileştirip taburcu etmeye çalıştırıyoruz. Bunu ne kadar hafif atlatırsak hepimiz için o kadar iyi olacak. Bu savaşta sağlık çalışanlarımız yorulmaya başladılar diyebilirim. Canla başla ve istekle çalışma yolunda gitmeye devam ediyorlar ama bu, zaman içerisinde güçlerin tükenmesine ve yorgunluklara yol açıyor. Doktor ve hemşirelerimizden, kendi çalışanlarımızdan da Korona virüs testi pozitif olanlar oluyor. Onlar da sahadan çekilmek zorunda kalıyor. Temas ne kadar azaltılırsa sağlık çalışanlarımızı da o kadar korumuş olacağız. Böylelikle durumu sürdürülebilir bir zemine çekebiliriz. Virüs giderek artar ve baş edilmez bir noktaya gelirse hepimiz için zor bir dönem başlar” dedi.

“Bu kolay atlatılan bir hastalık değil”

İnsanların ‘hasta olur geçiririz’ diye düşünmemesi gerektiğini aktaran Hemşire Havva Songur, “Yaklaşık olarak mart ayından beri bu mücadeleyi veriyoruz. Sağlık ekibi olarak hep birlikte gerçekten çok yoğun bir süreç geçiriyoruz. Son zamanlarda vaka sayıları çok arttı. İlk zamanlara göre sayılar çok fazla. Biz halktan daha çok duyarlı olmasını bekliyoruz. Gerekmedikçe dışarı çıkmasınlar, gerekiyorsa da mutlaka maskelerini taksınlar, mesafelerini korusunlar ve temizliklerine dikkat etsinler. Çünkü gerçekten sağlık ekibi olarak çok yorulduk. Bu kolay atlatılan bir hastalık değil. Tabii herkeste farklı seyirde ilerleyebiliyor. O yüzden halkın daha da dikkat etmesi gerekiyor. Bulaştırıcılık oldukça yüksek, birbirimize çok fazla bulaştırabiliyoruz. O yüzden de dikkat etmemiz lazım” diye konuştu.

"Korona yayılımı artıran iki tehlikeli grup"

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birgül Yelken ise, mart ayından beri çalıştıklarını ve çok yorulduklarını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda etrafını enfekte eden en büyük kitle genç grup ve onlar kendilerine çok güveniyorlar. Aslında kendileri de enfekte olup öyle çok da sağlıklı geçirmiyorlar. Kendileri de semptomlarla karşılaşabiliyorlar, ama bu davranış ve düşünce şekli toplumdaki enfeksiyon oranını gerçekten çok fazla arttırıyor. 'Ben geçirdim' deyip rahat davranan bir grup da var. Onlar da şu anda çok tehlikeli. Gerçekten virüsün ne zaman enfekte etmeye başladığını ve bu olayın ne zaman bittiğini şu anda belirlememiz mümkün değil. Onlar 'Ben geçirdim' dediklerinde bile hâlâ enfeksiyonu yaymaya devam ediyor olabilirler. Bu konuda da toplumun duyarlı olması ve kurallara uyması lazım. Yani karantina süresi neyse buna mutlaka uymalı. 'Virüsü geçirdim' deyip işe başlasa bile maske ve mesafe kurallarına uyması lazım. Şu anda en tehlikeli grup bu iki grup. Biz sağlık personeli olarak mart ayından beri çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve gerçekten çok yorulduk. Toplumdan kurallara uymalarını rica ediyoruz, istiyoruz. Biz çalışmaya devam edeceğiz ama kurallara uyarlarsa bizi biraz dinlendirmiş olurlar. Toplumdan ilgilerini ve bu konudaki dikkatlerini istiyoruz.”