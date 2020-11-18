Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü, her geçen gün çok daha fazla kişiye bulaşarak hayatlarını tehdit ederken, solunum yolu rahatsızlığı bulunan kişiler, solunum sistemi mekanizmalarının bozulmasına bağlı olarak çok daha büyük risk altında. Covid-19’a bağlı oluşan pnömoninin genellikle fark edilmeden geliştiğini ve pek çok belirtisinin Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) şikayeti ile karışabildiğini belirten Medicana International İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, her iki hastalığın da nefes darlığı, yorgunluk, geçmeyen balgamlı öksürük gibi semptomlar gösterdiğine dikkat çekti.

KOAH hastalığına karşı nasıl bir önlem alınmalı?

KOAH hastalarının öncelikle herkesin uyması gereken kurallara; yani evde kalmaya, maske takmaya ve el hijyenine daha çok dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık, "Ayrıca nefes açıcı ilaçları düzenli kullanmaya devam etmelerini ve kesinlikle kesmemelerini öneririm. İlaçlarını bırakmaları hastalığın kontrolünü bozacağı için Covid 19’a yakalanma risklerini arttıracaktır. Pandemi döneminde raporlu ilaçlarını reçete yazdırmadan TC kimlik numaraları ile eczaneden alabildikleri için hastaneye gitmeden ilaçlarını temin etmelidirler; ancak ateş yüksekliği, nefes darlığında artış, vücut ve kas ağrısı, tat, koku kaybı gibi şikayetleri hissetmeye başladıklarında vakit geçirmeden hastaneye başvurmalıdır" dedi.

"Zatürre aşısı korona virüsünden korumaz"

KOAH hastalarının kesinlikle ilaç kullanımını bırakmaması, dozlarını atlamaması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık, "Zatürre aşısı Covid-19 hastalığından korumaz; fakat zatürre aşısı KOAH hastalarını diğer zatürre olma sebeplerinden koruduğu gibi olası bir Covid 19’a yakalanma durumunda bağışıklığın zayıflamasına bağlı olarak eklenebilecek ikincil zatürre etkenlerinden koruduğu için hastalığı daha hafif geçirmelerini sağlayacaktır. Bu nedenle aşı olmaları çok önemlidir" diye konuştu.

Çoğu KOAH hastasının nebülizatör de denilen buhar makinesi ile ilaçlarını aldığını vurgulayan Uzm. Dr. Işık, son olarak şöyle devam etti:

"Nebülizatör ile nefes açıcı ilaç alma, damlacık yoluyla yayılımı arttırdığı için olası bir Covid 19 varlığında hasta ile aynı ortamda bulunan kişilere bulaş riskini arttırdığı için mümkün olduğunca önerilmemektedir. Nebülizatör yerine hastaların ilaçlarını ölçülü doz inhaler cihazlar ile almalarını ve eğer varsa spacer denilen ara parçaların kullanmalarını öneririm. Nebülizatör ile ilaç almak zorunda kalındığında ise odada başka kimse bulunmamalı ve ilaç alındığı sırada ve sonrasında oda iyi havalandırılmalıdır."