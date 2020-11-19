Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daily Mail'in haberine göre, California Üniversitesinden (UCLA) bilim adamlarının laboratuvar ortamında insan kök hücrelerinden yapılan solunum yolu modelleri üzerinde yürüttüğü çalışma, sigaranın, interferon adı verilen kilit öneme sahip bağışıklık sistemi moleküllerinin düzgün çalışmasını engellediğini ortaya koydu.

Çalışmada sigaranın, virüsle enfekte hücre sayısının üçe katlanmasına neden olduğu görüldü.

"Sigara doğal savunmayı azaltır ve virüsün yerleşmesine izin verir"

Araştırma ekibinden Dr Brigitte Gomperts, "Solunum yollarını, bir kaleyi koruyan yüksek duvarlar gibi düşünürseniz sigara içmek, bu duvarlarda delikler açmaya benzer. Sigara doğal savunmayı azaltır ve virüsün yerleşmesine izin verir." değerlendirmesini yaptı.

İnterferonların, enfekte hücrelere, istilacı patojene saldıracak proteinler üretmesini söylediği ve enfekte olmayan hücrelere virüse hazırlıklı olmaları uyarısında bulunduğu ifade ediliyor.

Yeşilay: Son 6 ayda her 10 kişiden 1'i salgın nedeniyle sigarayı bıraktı

Sigaranın Covid-19'a etkisi konusunda çelişkili haberler çıkmış, bazı araştırmaların, sigaranın riski azalttığını gösterdiği ileri sürülmüştü.

Yeşilayın "Sigara Kullanım Alışkanlıkları ve Bırakma Eğilimi Araştırması" Covid-19 salgınının sigarayı bırakma motivasyonunu artırdığını ve son 6 ayda her 10 kişiden 1'inin salgın nedeniyle sigarayı bıraktığını ortaya koymuştu.