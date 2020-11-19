Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Hastalık sırasında çekilen tomografisinde virüsün akciğerlerini tamamen kapladığını gördüğünü söyleyen Dr. Yürekli “Çok ciddi solunum sıkıntısı çekiyordum. İyileştim işimin başına döndüm ama üzerinden üç ay geçmesine rağmen hâlen nefesim düzelmedi. Odamda, gece evde cihazla oksijen alıyorum; hatta arabamda oksijen tüpü taşıyorum çünkü oksijen ihtiyacım var. Hastalığın akciğerimde ne kadar doku bozukluğu bıraktığını da bilmiyorum, ileride başıma ne açacak onu da bilmiyorum” dedi.