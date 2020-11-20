Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırmacılara göre sıcak su dökülen kağıt bardaklarda birkaç dakika içinde küçük plastik partiküller oluşuyor. Bu partiküller, su sızdırmasını önlemek için bardakların iç tarafına sürülen maddeden kaynaklanıyor. Bu, aynı zamanda bardağın geri dönüşümünü de zorlaştırıyor. 100 mililitrelik bardaklara kaynar su döken araştırmacılar, ortalama çay ve kahve içme süresi olan 15 dakikalık sürede 25 bin plastik partikül oluştuğunu tespit etti. Suda aynı zamanda yine sızdırmayı önleyen maddelerden dolayı çinko, krom ve kurşun gibi metaller görüldü. Hindistan Teknoloji Enstitüsü’ndeki araştırmaya liderlik eden Dr Sudha Goel, “Günde 3 kere kağıt bardakta çay ya da kahve içen kişi, gözle görülmeyen 75 bin mikroplastik yutmuş olur. Sürekliliği halinde bunun kanser ihtimalinde artış dahil sağlık üzerinde ciddi sonuçları olur” dedi.