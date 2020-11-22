Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’den getirtilen Faz-3 aşamasındaki Covid-19 aşı adayı, sağlık çalışanlarının ardından vatandaşlara da uygulanması kararlaştırıldı. Sağlık Bakanlığı, aşı için 18-59 yaş arasında koronavirüse hiç yakalanmamış 12.450 gönüllü aradığını açıkladı. Bunun ardından 20 bin kişi başvuruda bulundu. İçlerinden kriterlere uygun olanlara dün itibarıyla Malatya İnönü Üniversitesi (İÜ) Turgut Özal Tıp Merkezinde aşı vurulmaya başladı. Hastanenin Başhekimi Dr. Ali Beytur “Yaklaşık iki ay önce hastanemizde gönüllü sağlık çalışanlarımıza aşı çalışması başlatıldı. Artık gönüllü vatandaşlara da aşı yapıyoruz” dedi. Gönüllü sağlık çalışanlarından İÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Yaşar Bayındır da “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre şu an 48 aşının klinik çalışmaları sürüyor. 168 aşı adayı ise klinik aşı çalışmalarında. Bu aşılardan bazıları, ülkemizde de deneniyor. Aşı vurulan kişilerde önemi bir yan etkiye rastlanmadı; çok az kişide hafif ağrı, hafif ateş ve hâlsizlik görüldü” diye konuştu. Hastanenin Çocuk Kardiyoloji bölümünde Öğretim Görevlisi olan Prof. Dr. Cemşit Karakuş “Aşı geldiği gün gönüllü oldum. Herhangi bir yan etki hissetmedim” ifadelerini kullandı. Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Nevzat Erdil ise aşı yaptırdığını ve şu an kendisini gayet sağlıklı hissettiğini belirtti. Bir başka gönüllü Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Barış Oklu, şöyle dedi: Faz-3 aşamasına gelmiş aşı, güvenirliğini zaten kanıtlamıştır. Çünkü belli güven testlerinden başarıyla geçmiştir.