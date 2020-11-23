Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

55 bin kişi üzerinde yapılan araştırmada, sadece bitkilerle beslenenlerde vücutta kırık meydana gelme ihtimalinin, normal beslenenlere göre yüzde 43 fazla olduğu tespit edildi.

Vejetaryenlerde kalça kırığı riski de yüzde 25 daha fazla. Et yenilmesiyle alınan proteinin vücudun kalsiyum emilimini artırması, bunun da kemikleri kuvvetlendirmesi bunda bir etken.

Vejetaryenlerden bir kısmı da süt ve süt ürünleri de tüketmiyor, bu da kalsiyum alımını büsbütün azaltıyor.

Vejetaryenlerde kemik kırılmalarının daha fazla görülmesine gösterilen bir diğer gerekçe de vejetaryenlerin genelde zayıf olması. Bunlarda kemikler de daha zayıf, vücuttaki yağ eksikliği de düşmelerde kırılmalara yol açıyor.

Oxford Üniversitesi Nuffield Halk Sağlığı Departmanı’ndan araştırmaya liderlik eden Dr. Tammy Tong, “Bu araştırma insanların kalsiyumuyla proteiniyle dengeli beslenmesi gerektiğini ama aynı zamanda vücut kitle endeksinin de sağlıklı seviyede tutulmasının önemini gösteriyor. Ne çok zayıf ne de şişman olunmalı” dedi.