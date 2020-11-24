Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Sitokin fırtınasının kişinin kendi bağışıklık sisteminin saldırısı olduğunu söyleyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, “Sitokinler, bağışıklık sistemi hücreleri tarafından salınan, hücreler arası etkileşim ve iletişimi sağlayan küçük moleküler ağırlıklı çözünür proteinlerdir. Ancak sitokinler kontrol edilmek zorundadır. Bunlar aşırı ve kontrolsüz şekilde salındığında etrafında ne varsa yıkıp çevredeki sağlam hücreleri de öldürür. Bağışıklık sistemi tamamen kendi dokularını yok etmeye başlar. Bu durdurulamaz sel, bir felaket gibi kendini kötü bir noktaya götürür. Bu durum ölüm ve yıkıcı hasarların artışına yol açar” dedi. Sitokin fırtınasının en sık, virüs enfeksiyonları sonucunda geliştiğini belirten Doç. Dr. Ümit Savaşçı “Tedaviye rağmen düşmeyen ateş, akciğer hasarının artışı ve laboratuvar değerlerinde bozukluk durumunda "sitokin fırtınası" teşhisi konuluyor” diye anlattı.