Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Koronavirüse yakalanma endişesi son zamanlarda neredeyse herkesin yaşadığı ortak bir ruhsal problem hâline geldi. Koronafobi olarak da anılmaya başlayan bu yeni durum, ruh sağlığımızı ve buna paralel olarak çevremizle olan ilişkilerimizi de olumsuz yönde etkiliyor. Gün boyu medyada yer alan vaka sayıları, ölüm oranları, aşı ve ilaç çalışmalarından virüsün mutasyona uğrayıp uğramadığına kadar birçok haberle iç içe olan kişilerin psikolojisinde bir noktadan sonra olumsuz reaksiyonlar görüldüğünü söyleyen Memorial Bahçelievler Hastanesi Psikoloji Bölümünden uzman psikolog Arzu Beyribey, “Tedbirler konusunda rehavete kapılmadan, kişinin kendini güvende hissedecek şekilde davranması, koronavirüsün oluşturduğu stresi yenmeye yardımcı olur. Bu dönemde ailenizle ve sevdiklerinizle iletişimi artırın” dedi.

HASTALIĞA HAZIRLIKLI OLUN

Belirsizlik ortamında kişilerin işlerini hatta sevdiklerini kaybetme korkularına, bir de hayat düzeninin tamamen değişmesi eklendiğinde olumsuz duyguların daha da arttığına dikkat çeken Birbey, “Kişinin özgürlüğünden mahrum kalacak şekilde yapmak istediklerini yapamaması, kendisinde engellenmişlik hissi ve sonrasında da aşırı sinirlilik durumu oluşturur. Asabiyet, tahammülsüzlük ve bunaltı ile birlikte oluşan iletişim problemlerini, anksiyete, depresyon gibi rahatsızlıklar takip edebilir. İnsanların ‘Benim başıma gelmez’ düşüncesi ile hazır olmadıkları bir anda yakalandıkları koronavirüs, hem kişinin hem de ailesinin hayatını altüst eder. Her şeyden önce kişinin karşısına çıkabilecek olan her türlü felakete hazırlıklı olmaya çalışması ve doğru bilgilendirilmesi, tedbirlerin önceden alınmasını sağlar. Kişiler bu şekilde kendilerini güvende hissettiklerinde üzerlerindeki baskı ve stres de azalır” diye açıkladı.

Böyle zor bir dönemde, kişinin kendini yalnız hissetmemesi için sevdiklerinden destek alması gerektiğine de işaret eden Birbey, “Koronavirüs uzun süre hayatımızda olacak. Bu yüzden kendimize yeni bir hayat rutini oluşturmaya çalışırken değişimlere uyum sağlama kapasitesinin artırılması gerekir. Bu durum, stres düzeyinin de azalmasına yardım eder” dedi.

DUYGULARINIZI ANLATMAKTAN ÇEKİNMEYİN

Koronavirüse yakalanma endişesi ile ilgili bu tavsiyeleri dikkate alın:

1- Her şeyden önce koronavirüsten korunma tedbirlerini tam olarak yerine getirdiğinizden emin olun. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını tam olarak uygulayın.

2- Sosyal izolasyona dikkat edin ancak çevrenizle iletişimi koparmayın.

3- Sosyal medyada geçirdiğiniz süreyi ailece sınırlayın. Bilgiyi sadece güvenilir kaynaklardan takip edin.

4- Ev içinde ortak alınacak kararlar doğrultusunda eğlenceli ve kaliteli zaman geçirmeye çalışın.

5- Hislerinizi yakın hissettiğiniz ve güvendiğiniz eş, dost, akrabalarla, paylaşmaktan, dertleşmekten çekinmeyin.

6- Evde kalmanın getirdiği plansızlık, düzensizlik karmaşasına kapılmadan, bir uyku/yemek/sohbet rutini oluşturun.

7- Pandeminin avantajlı taraflarını ön plana çıkarın. Uzun zamandır vakit bulamadığınız, evde olmadığınız için yapamadığınız işleri ve aktiviteleri yapın.

8- Kendinize mutlaka özel zaman ayırarak sizi mutlu eden, keyif aldığınız şeyleri yapın.

9- Diğer insanlarının ya da aile üyelerinin de sıkıntılarına empati yaparak onlara destek olmaya çalışın.

10- Özellikle çocukların yanında onları kaygıya sevk edecek tutum, konuşma ve bilgi kirliliği akışından uzak durun.