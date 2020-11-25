Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zaks, “Sonuçlar, aşımızın hasta olmanızı, ağır hasta olmanızı önleyebildiğini gösteriyor. Ama sonuçlar, bu aşının virüsü başkalarına taşımanızı ve onları enfekte etmenizi önlediğini göstermiyor” dedi. Zaks, aşılarının bulaşmayı da önleyeceğine inandığını ama bilimsel olarak böyle iddiada bulunamayacağını ifade etti. Moderna’nın yanı sıra aşıyı ilk bulan Pfizer da henüz aşının bulaşmayı önleyeceğinden emin olabilecek kadar deney yapmadıklarını açıkladı.