Zaks, “Sonuçlar, aşımızın hasta olmanızı, ağır hasta olmanızı önleyebildiğini gösteriyor. Ama sonuçlar, bu aşının virüsü başkalarına taşımanızı ve onları enfekte etmenizi önlediğini göstermiyor” dedi. Zaks, aşılarının bulaşmayı da önleyeceğine inandığını ama bilimsel olarak böyle iddiada bulunamayacağını ifade etti. Moderna’nın yanı sıra aşıyı ilk bulan Pfizer da henüz aşının bulaşmayı önleyeceğinden emin olabilecek kadar deney yapmadıklarını açıkladı.
Moderna Başhekimi: 'Aşımız Covid’den korur ama başkalarına bulaşmasını önlemeyebilir'
25.11.2020 - 18:07 | Son Güncelleme: 25.11.2020 - 18:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ay başında Covid-19 hastalığına karşı yüzde 94,5 etkili aşı geliştirdiğini duyuran Amerikan ilaç şirketi Moderna’nın başhekimi Tal Zaks, Amerikalılardan denemelerde büyük başarı elde etse de “aşının etkisini abartmamalarını” istedi.
Etiketler : Moderna Başhekimi,korona,aşı,
748929 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/748929.aspx
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