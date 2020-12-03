Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Çalışmayı yapanlar daha önce yaşanan SARS ve MERS virüslerinde bu durumun yaşandığını ifade etti. Bilim insanlarının virüs partiküllerinin hastalık geçtikten sonra da sinir sisteminde belirli oranda kalmaya devam edebileceğini tahmin ettiklerini söyleyen Türk Nöroloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Neşe Çelebisoy, “Koronavirüs bir RNA virüsü. Ne yazık ki, bu RNA virüsü, enfeksiyon sonrasında da izlerini bırakıyor. Şu anda çalışmalarda özellikle erken dönem ve orta dönem Alzheimer hastalarında evre atlaması olduğunu görüyoruz” dedi.