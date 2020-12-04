Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs aşısını bulan Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, aşı çalışmalarına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Amerikan New York Times gazetesinin internet sitesinde yayınlanan 'Sway' adlı podcast programına konuk olan Şahin-Türeci çifti, Pfizer ile ürettikleri aşının BioNTech şirketi çalışanlarına yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusuna "Henüz değil" cevabını verdi.

"Klinik düzenlemelerden dolayı aşı yaptırmamıza izin verilmiyor" diyen Şahin, "Aşı şu anda sadece klinik deneyler dahilinde uygulanabiliyor. Ve klinik denemelere şirket çalışanlarının katılmasına izin verilmiyor. Yani bu, aşıya diğer insanların da erişimi olduğunda bizim de erişebileceğimiz anlamına geliyor" diye konuştu.

TRUMP'IN İDDİASINA CEVAP

İkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimi kaybetmesi için aşının geç açıklandığı yolundaki iddiasını da değerlendirdi.

"Burada Almanya'da, geciktirmek ya da ABD seçimlerine müdahale etmekte herhangi bir çıkarımız yok" diyen Dr. Özlem Türeci şu ifadeleri kullandı: Biliyorsunuz ki, klinik denemeler son derece kurallara uygun düzenleniyor ve bu gerçekten geciktirebileceğiniz, durdurabileceğini ya da hızlandırabileceğini bir şey değil.

"SİYASETLE İLGİLENMİYORUZ"

Uğur Şahin ise iddiaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Siyasetle ilgilenmiyoruz. Günün sonunda bizim çıkarımız mümkün mertebe en hızlı şekilde bu aşıyı geliştirmek. Etik standartları takip etmek, bilimsel standartları takip etmek zorundayız.

Pazar günü akşam etkinlik sonuçlarını öğrendim ve ertesi sabah sonuçları açıkladık. Bu öylesine önemli bir bilgiydi ki, ekibimiz, basın ekibimiz uygun haberle ortaya çıkmak için bütün gece çalıştı.

Yani günün sonunda, biz bilimle hareket ediyoruz, kendi standartlarımızla hareket ediyoruz. Bu, hiçbir siyasi gündemle eşleşmez."

"İŞBİRLİĞİ ANAHTARDIR"

Dünyanın dikkatle izlediği iki bilim insanının Türk kökenli olmasına ilişkin yöneltilen soruya Uğur Şahin şöyle cevap verdi:

Evet, bir taraftan bizim yaşamlarımızın başkaca insanlara ilham vermesini tamamıyla anlıyorum. Sadece göçmenlere ilişkin de değil. Aşının Almanya'da üretilmesiyle de ilgili.

Yani, insanlar bu Alman aşısı olduğu için gurur duyuyor, ya da bu aşı Türkiye'den gelen insanlar tarafından yapıldı. Sanıyorum ki tüm bu olumlu duygular tamamıyla güzel. İnsanlara ilham verebiliyorsak, bu iyi bir şey.

Fakat sevmediğimiz şey, bunun politik bir tartışma için bir araç olarak kullanılması. Günün sonunda, kilit mesaj şu, işbirliği anahtardır. Şirketimizde 60'ı aşkın ülkeden insan çalışıyor.

Tedarikte dahli olan dünyada birçok şirket ve grup var; örneğin, lipit nano-parçacıklar. Bu Kanadalı bir şirketti. Avusturyalı bir şirket, klinik deneme materyallerinin hazırlanmasında bize yardım etti. Yani kilit mesaj bu olmalı, herkese ihtiyaç duyuluyor. Göçmenliğin artıları ve eksilerine ilişkin siyasi bir tartışma olmamalı.