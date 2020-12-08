Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, koronavirüs ile kışın sıklıkla karşılaşılan grip, nezle, soğuk algınlığı arasındaki belirgin özellikleri açıkladı. Soğuk kış günlerinde bu tür pek çok virüse maruz kalabileceğimizi belirten Prof. Dr. Mıstık, "Hepsi solunum sistemine yerleşerek, birbirine yakın belirtilerle seyretmektedir" dedi. Gribin kuluçka süresinin ortalama 1-4 gün, soğuk algınlığının 1-7 gün, nezlenin de 1-3 gün olduğunu söyleyen Mıstık, koronanın kuluçka süresinin ise 3-10 gün arasında olduğunu ifade ederek şu bilgileri verdi: Başlangıcı hafif ateş, kırgınlık, burun tıkanıklığı, bazen kuru öksürük ve günde birkaç defa hafif ishal, kas eklem ve sırt ağrıları, birkaç gün sonra bazı hastalarda tat-koku kaybıyla başlar. Bu şikâyetlerin hepsi bir hastada bulunmayabilir. Birkaçı bir arada belirlenir. Hastalık bazılarında 5 ve 7. günlerinde alt solunum yollarına inerek zatürreye, 7 ila 10 günde ilerleyerek solunum yetmezliğine tedrici (derece derece) olarak giderken, bazılarında belirtiler 7 ila 10 günden sonra yavaş yavaş kaybolur. Hâlsizlik ve kas ağrıları haftalarca devam edebilir. Kişi kuluçka süresinin son iki günü ile hastalığının 11. gününe kadar bulaşıcı olabilir. Grip gibi risk gruplarında ciddi hastalık, zatürre ve ölüm oranı yüksektir. Genellikle bir virüs hastalığı geçirilirken, ikinci bir virüs, hastalık yapmaz. Ancak bazı çalışmalarda korona geçirilirken düşük oranda da olsa grip gibi virüslerle ikinci bir virüs hastalığı olabildiğini gösteren yayınlar vardır.