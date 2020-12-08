Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine karın ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle başvuran Bayer'in yapılan tetkiklerinde karnında kitle tespit edildi.

Bayer'in karnındaki 9 kilo 800 gramlık kitle, cerrahi müdahale ile alındı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, yaptığı açıklamada, hastanede her türlü hastalıkla mücadele ettiklerini anlattı.

Genç yaştaki bir kadın hastanın muayene sonucu ameliyata alındığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Hastamız karnında şişlik, nefes alamama şikayetleriyle hekimimize başvurdu. Hekimlerimizin değerlendirmesi sonrası karnında bir kitle olduğu tespit edildi. Başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası yaklaşık 10 kilogram ağırlığındaki kitle karnından çıkarıldı. Hastamız servis sonrası şifa bularak taburcu edildi. Bu bölgede bu tür ciddi ameliyatlar gerçekleştiriliyor."