Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19’a karşı güvenilirlik ve etkinliği ortaya konulan aşılar, birçok ülkede uygulanmaya başladı. Türkiye’de de cuma günü Çinli Sinovac firmasının geliştirdiği aşı, sağlık çalışanları başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen algoritma doğrultusunda uygulanacak. Amerikan Pfizer ile Alman BioNTech’in aşısı için de görüşmeler devam ederken Türk profesörler son durum değerlendirmesi yaptı.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Çin aşısında vurulduğu yerde kızarıklık, şişlik, ağrı ya da genel anlamda kırıklık gibi bulgular dışında yan etkiye rastlanmadı. Bu aşıda güvenlikle ilgili bir endişem yok ancak etkinliği ele alınabilir. Velev ki bu aşı yüzde 50-60 koruyor. Bu oran bile virüsün etkisini yarı yarıya düşürür. Aşılama ile toplumun belli bir kısmı bağışık hâle getirilip salgının bitirilmesi planlanıyor. Eğer toplumda ciddi bir oranda aşı yapmayan kişi olursa bu amaca ulaşılamaz. ‘Hangi aşıyı olacaksın’ tartışmasının bitmesi lazım. Devletin getirdiği aşıyı olacağım.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık: Ben kendime Sinovac aşısı yaptırdım. Halkımızın bir güvensizliğe kapılmasına gerek yok. Türkiye’de aşılar kullanıma girmeden önce çok kapsamlı güvenlik testlerinden geçirilir. Bu aşıya Çin aşısı denilmesinin de yanlış algıya sebep olduğu görülüyor. Aslında bu inaktif aşıdır, çok eski bir üretim tekniği… Bu aşılar, 1 milyon doz üzerinde yapılmasına rağmen şu ana kadar önemli bir yan etkiyle karşılaşılmadı. Ayrıca Covid-19’a karşı da oldukça etkili olduğu görüldü.

GÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol: Aşı yapılsın yapılmasın konuşması bu aşamada doğru değil. Aşının, güvenilirliği ile ilgili bir problem yok. Faz-3 çalışmasının sonuçlarını bekliyorum.

YÜZDE 97 ETKİLİ

Endonezya da Sinovac şirketinin Covid-19’a karşı geliştirdiği aşının Faz-3 çalışmalarına katıldı. Devlete ait ilaç şirketi Biofarma Kurumsal İletişim Başkanı Iwan Setiawan, “CoronaVac” adlı aşının yüzde 97’ye kadar etkinlik gösterdiğini açıkladı.