Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özkan, "Herkes aynı değil, herkes hafif atlatmıyor. Birlikte yaşadığımız bir çevre yaşlı insanlar var. Şu an aşı tek çare gibi duruyor. Çünkü ilaç yok. Kısa sürede etkili bir ilacın ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Şu an aşıdan başka çaremiz yok gibi” ifadelerine yer verdi. Prof.Dr. Özkan aşının hastane ortamında vurulması gerektiğinin de altını çizdi.



AÜ Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan, koronavirüse(Covid-19) karşı tüm dünyada birkaç aşı çalışmasının olduğunu işaret etti.



Çin’li bir firmanın FAZ3 aşı çalışmasına katıldıklarını aktaran Özkan, “Gayet iyi gidiyor. Etkilerini FAZ 3 çalışması bittikten sonra etkilerini göreceğiz. Endonezya’dan gelen haberler çok iyi durumda. Bende iki doz aşıyı iki hafta arayla oldum. Göreceğiz etkilerini hep birlikte” diye konuştu.



Toplumda aşılanma konusunda yaşanan tartışmalara da değinen Özlenen Özkan, “ Aşı olduğum için olumlu bakıyorum. Başka çaremiz varmış gibi gelmiyor, çünkü virüs çok bulaşıcı. Kime ne yapacağını bilmiyoruz. “Genciz herhangi bir hastalığımız yok” diye güvenmemek gerekiyor. Ne kadar virüsü aldığınızın farkında olmuyorsunuz. Herkes aynı değil, herkes hafif atlatmıyor. Birlikte yaşadığımız bir çevre yaşlı insanlar var. Şuan aşı tek çare gibi duruyor. Çünkü ilaç yok. Kısa sürede etkili bir ilacın ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Şuan aşıdan başka çaremiz yok gibi” ifadelerine yer verdi.

"Aşı karşıtlarına katılmıyorum"

Aşının güvenilirliği noktasında değerlendirmelerde bulunan Özkan,” Çin’de aşı üreten çok eski köklü bir firma. Şuan piyasadaki bir çok aşının da firmasıdır. O zaman biz kuduz aşısı da olmayalım. Aşıya güvenilmiyorsa. Öyle bir şansınız yok. Madem aşıya güvenmiyorsunuz, aşıdan başka tedavisi yok kuduzun. Aşı karşıtı olanlara katılmıyorum. "Bir deli kuyuya taş atıyor 40 akıllı çıkaramıyor gibi geliyor" bana. Şu etapta aşıdan başka silahımız yok” diye konuştu.

"Etkileri oldu"

Yaptırdığı FAZ 3 aşı çalışması hakkında da açıklamalarda bulunan Özkan, “İlk dozda ertesi gün bir baş ağrım oldu. İki hafta sonra yaptırdığım ikinci dozda hafif bir kas ağrım oldu. Aşı gibi geldi bana ama bunu net konuşmak doğru olmayabilir. İlerleyen dönemde sonuçları daha net belli olacak.”dedi.

Özkan, vak'a sayısının artmaya devam etmesinin çok üzücü olduğunu belirterek, bu noktada insanların durumu ciddiye almamasına tepki gösterdi.

"Antalya’da hızlı vak'a artışında kış etkisi"

İnsanların sanki korona virüs yokmuş gibi yaşamasını da eleştiren Özkan, “Antalya’ya kış daha yeni, geliyor, kapalı mekanlara geçmeye başladık. İnsanların daha yakın olması virüsün geçişini kolaylaştırıyor. Son iki haftada bizimde vak'a sayımız arttı. Son iki haftalık kısıtlama sonucu önümüzdeki birkaç gün içinde durağanlaşmasını ve inişe geçmesini bekliyorum” diye konuştu.

"Yaz sonunu bulur"

Aşıya geçişin aralık sonu veya ocak ayı başı gibi planlandığını kaydeden Özkan, “ Her firmanın aşısı iki doz ve arasında iki üç hafta var. Etkiler bir ay sonra başlıyor. 40-50 milyon kişinin aynı anda aşılanmayacağı için bu zaman alacak. Yaz sonuna kadar bir şekilde aşının etkinliği ortaya çıkacak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"Her aşı hastane şartlarında vurulur"

Her aşının hastane şartlarında vurulduğunun altını çizen Özlenen Özkan, “ Hiçbir aşı evde insanlar tarafından vurulmuyor. Her aşı hastane şartlarında yapılıyor. Bu aşıda hastane şartlarında yapılacak. Aşının da kısa vadede ciddi olmasa da yan etkileri olabiliyor. Gözetim altında olması için bu aşılar hastanelerde yapılacak. Bu kurallar belirlenecek. Önce sağlık hizmeti veren insanlar, 60 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kişileri aşı öncelikli olarak yapılacak gibi duruyor” dedi.