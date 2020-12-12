Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bulaşıcı hastalıklar ve aşı konusunda uzman olmadığının altını çizen Sancar "Türkiye'de olsaydım Türk hekimlerinin tavsiyelerine uyardım" dedi. Sosyal medya kullanmadığını ancak biri veya birilerinin kendi adıyla aşı karşıtı Tweet’ler attığını aktaran Sancar "Ayıp, günah ve bence bunu yapan veya sahte olduğunu bilerek yayanlar kanunen takip edilip cezalandırılmalıdır" görüşünü dile getirdi. Bu tür paylaşımların halkın kafasını karıştırdığını belirten Sancar, şöyle devam etti: Aşının partisi yok. Bu aşıyı Çin'den satın alıp Türkiye'de kullanmaya karar veren politikacılar değil halk sağlığı uzmanlarıdır. Ben Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer, Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşıyı yaptırırdım.