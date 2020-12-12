Bulaşıcı hastalıklar ve aşı konusunda uzman olmadığının altını çizen Sancar "Türkiye'de olsaydım Türk hekimlerinin tavsiyelerine uyardım" dedi. Sosyal medya kullanmadığını ancak biri veya birilerinin kendi adıyla aşı karşıtı Tweet’ler attığını aktaran Sancar "Ayıp, günah ve bence bunu yapan veya sahte olduğunu bilerek yayanlar kanunen takip edilip cezalandırılmalıdır" görüşünü dile getirdi. Bu tür paylaşımların halkın kafasını karıştırdığını belirten Sancar, şöyle devam etti: Aşının partisi yok. Bu aşıyı Çin'den satın alıp Türkiye'de kullanmaya karar veren politikacılar değil halk sağlığı uzmanlarıdır. Ben Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer, Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşıyı yaptırırdım.
Aziz Sancar: Kuyruğa girer aşı yaptırırdım
12.12.2020 - 02:45 | Son Güncelleme: 12.12.2020 - 02:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'de yaşayan Nobel ödüllü Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar, Covid-19 aşısıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.
Etiketler : aziz sancar,aziz sancar covid,covid aşısı,
752613 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/752613.aspx
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